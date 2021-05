Pokémon, ecco un cosplay di Serena: la compagna di Ash più amata prende vita

Ash Ketchum ha viaggiato per tante regioni durante l'anime di Pokémon. Quasi ad ogni serie, il suo gruppo è cambiato, con l'unico compagno di viaggio fisso che è stato il suo inseparabile pokémon Pikachu. Il ruolo di coprotagonista femminile è stato assegnato a Misty, a Vera, a Iris ma anche a Serena.

Quest'ultima è una delle compagne di viaggio di Ash più amate dai fan dell'anime di Pokémon. Accompagnata dal suo Fennekin e dal resto del gruppo, ha scelto però di separarsi dall'allenatore protagonista con cui sembrava essere scattata una certa scintilla. Serena non viene vista da diverso tempo nell'anime di Pokémon e difficilmente tornerà in pianta stabile, mentre il ruolo di spalla attualmente è stato ceduto a Goh.

Tuttavia Serena vive ancora nei ricordi dei fan di Pokémon, di una in particolare dato che ha portato anche un suo cosplay. La cosplayer Mochi Marie ha indossato i panni di Serena a Kalos e ci mostra come sarebbe la ragazza nella vita vera. Maglioncino grigio, gonna rossa e un cappellino dello stesso colore che copre i capelli castani lo rendono un cosplay di Serena molto fedele. Nella pokéball che regge tra le mani ci sarà sicuramente il suo fidato Fennekin, ormai evoluto in Braixen. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Pokémon?