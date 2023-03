Pokémon: un cosplay del trio del Team Rocket vi colpirà alla velocità della luce

Il Team Rocket è una delle organizzazioni criminali più iconiche della serie di videogiochi e anime Pokémon. Composto da numerosi membri, il gruppo è guidato da Giovanni, un personaggio molto potente, che ha al suo servizio anche il famoso trio composto da Jessie, James e Meowth, che si sono guadagnati un posto speciale nei cuori dei fan.

Jessie è una donna dalla personalità dominante e dai lunghissimi capelli rossi, sempre pronta a prendere decisioni e a guidare il gruppo. James, d'altra parte, è un giovane uomo con un passato aristocratico che ha scelto di unirsi al Team Rocket per fuggire dalla propria vita noiosa. Infine, Meowth è un pokémon parlante che è stato incluso nel Team Rocket per servire come interprete e aiutante.

Insieme, Jessie, James e Meowth hanno cercato di rubare pokémon di ogni tipo e genere, anche se il loro piano non è mai andato a buon fine, finendo sempre scaraventati via. Nonostante i loro sforzi criminali, il trio è molto amato dai fan per la loro personalità divertente e per il loro legame unico. In sostanza, questo terzetto composto da Jessie, James e Meowth è diventato una parte intrinseca della cultura popolare di Pokémon, nonostante il loro ruolo da cattivi che però devia di più verso la direzione di macchietta comica.

La loro popolarità ha portato a creare tanti cosplay di Jessie e James del Team Rocket, talvolta in solitaria oppure, come in questo caso, in gruppo. Tachitach e Linnichi hanno vestito rispettivamente i panni di Jessie e di James, facendosi accompagnare da dei peluche di Meowth e Wobbufett per interpretare alle perfezione questo gruppetto, inserendo anche altri oggetti come le rose che vengono usate spesso per le loro presentazioni.