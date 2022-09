Pokémon: le cronache di Arceus, lo speciale di animazione è da oggi su Netflix

Il franchise dei Pokémon riesce a comunicare su più fronti, da quello videoludico a quello dell'animazione giapponese. Quest'anno ha infatti compiuto il suo debutto Leggende Pokémon: Arceus, un titolo che ha fatto parlare di sé per l'ottimo gameplay ma un po' meno per il suo comparto tecnico.

Parallelamente a questa produzione, lo staff dell'anime ha realizzato uno speciale televisivo, della durata di poco più di un'ora, intitolato 'Le Cronache di Arceus'. Si tratta di un progetto legato ovviamente al titolo videoludico e racconta le avventure di Ash alle prese con la ricerca della mitica creatura leggendaria.

L'episodio speciale è da oggi disponibile su Netflix con il colosso dedito allo streaming on-demand che riassume la trama nella sinossi che qui segue: "Ash, Goh e Lucinda indagano sulla leggenda del mitico Pokémon Arceus e scoprono un complotto del Team Galassia che minaccia il mondo."

La nuova avventura dell'allenatore più famoso al mondo in quel di Sinnoh procede dunque grazie all'ultima trovata di The Pokémon Company. E voi, invece, siete interessati a questo speciale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.