Pokémon: Dandel richiama al videogioco nell'ultimo episodio dell'anime

Nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati inseriti tanti nuovi personaggi che popolano la regione di Galar. I videogiocatori hanno potuto incontrare nuovi capipalestra, così come un nuovo campione dell'area: Dandel, conosciuto anche con il nome di Leon in altre localizzazioni. Il personaggio è comparso anche nell'anime di Pokémon.

Ash e Go sono andati al Pokémon World Champions per vedere un eccezionale scontro tra il famoso Lance e il fortissimo Dandel. Nella regione di Galar, la battaglia è stata aperta con alcune frasi da parte di Dandel che richiamano a quelle inserite nei videogiochi di ottava generazione. L'utente Twitter FallenStarMaker ha deciso di mettere fianco a fianco le scene di videogiochi e anime per far notare a tutti quanto siano simili.

Come si può vedere dal tweet in calce, il personaggio da poco apparso nell'anime di Pokémon riprende esattamente le battute di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, aggiungendo naturalmente più movimento dovuto alle animazioni: Dandel ha molta più verve e non manca di girarsi anche verso il pubblico, permettendo più partecipazione.

Il campione di Galar ha così fatto il suo debutto anche nell'anime, venendo caratterizzato allo stesso modo dei videogiochi. Dopo la battaglia, sembra che sia in programma anche uno scontro col protagonista di Pokémon.