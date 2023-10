Pokémon ha già dimostrato chi è il vero amore di Ash: la storia di Serena

Nel corso della serie anime Pokémon, Ash ha avuto diversi potenziali interessi amorosi. Vera, Lucinda, Iris e Lillie erano alcune fra questi. In particolare, Misty era la preferita dai veterani, ma il vero amore di Ash è un'altra ragazza. Serena ha accompagnato Ash nel suo viaggio a Kalos in Pokemon XY, ma è molto più di questo.

Ash e Serena s'incontrano per la prima volta da bambini, nel campo estivo del Professor Oak. Un giorno, la ragazza si perde nella foresta e, mentre cerca di trovare la via d'uscita, viene spaventata da un Poliwag. Dopo essersi ferita al ginocchio inizia a piangere e proprio in quel momento Ash appare dai cespugli per soccorrerla.

La tenera scena fra i due bambini mostra Ash che avvolge il ginocchio di Serena con un fazzoletto e, prendendole la mano, la riporta fuori dalla foresta. Da quel giorno lei conserva ancora il fazzoletto datole da lui, nella speranza di incontrarlo nuovamente.

Anni dopo, i due s'incontrano e mentre Serena lo riconosce immediatamente, non è lo stesso per Ash. Riesce a ricordarsi di lei solo nel momento in cui lei gli racconta il loro precedente incontro da bambini. Nel corso del loro viaggio, i ragazzi condividono molti momenti importanti, ma solo Serena dimostra apertamente i suoi sentimenti: l'unico a non accorgersene è proprio Ash, ignaro di tutto. Nonostante ciò, lui dimostra grande attenzione e cura nei confronti della ragazza.

Al termine della serie, dopo aver viaggiato per un bel po' di tempo con Ash e il suo gruppo, Serena decide di separarsi per esplorare Hoenn. Durante la scena d'addio, è implicito che i due si scambino un bacio. Essendo comunque una serie per bambini, è comprensibile il motivo per cui gli scrittori hanno dato priorità all'avventura di Ash rispetto a qualsiasi storia d'amore. Tuttavia, ora che il viaggio del nostro ex protagonista è terminato, potrebbe lasciare spazio nella sua vita ad una relazione amorosa!