Pokémon: disponibile l'episodio speciale ispirato ai Looney Tunes americani

Vi siete mai chiesti come l'animazione nipponica guarda alla cultura americana dei cartoni animati? Un episodio speciale dei Pokémon ispirato fortemente ai cartoon dei Looney Tunes vi permetterà di ammirare l'esilarante connubio tra i due differenti stili.

Il mondo dell'animazione non è fatto solo di anime e cultura giapponese, in quanto molte generazioni di appassionati, soprattutto nel fronte occidentale, sono cresciuti con Bugs Bunny, Daffy Duck e tanti iconici personaggi ormai simbolo della tradizione popolare. A tal proposito, vi suggeriamo di ripassare le ultime novità di Space Jam 2, il film che vedrà il ritorno dei Looney Tunes sul grande schermo insieme al celebre cestista LeBron James.

Nelle scorse ore, Pokémon Kids TV ha rilasciato sul proprio canale di YouTube un cortometraggio originale, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina, che vede un'inedita avventura di Scraggy e Mimikyu. Il corto è sprovvisto di dialoghi, motivo per cui l'episodio è apprezzabile interamente in tutto il mondo. La puntata, diretta da Taku Inoue, è caratterizzata dalla tipica atmosfera cartoon americana, l'ideale per apprezzare al meglio questo connubio culturale dell'animazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina. Ma a proposito del celebre franchise dedicato ai mostriciattoli, sapevate che Pokémon Esplorazioni riparte da questo fine settimana?