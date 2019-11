Pokémon: disponibile la sinossi del primo episodio della nuova serie

Il 17 Novembre andrà finalmente in onda il primo episodio della nuova serie dei Pokémon, che dovrebbe svolgersi proprio dove tutto è iniziato nel 99, nella regione di Kanto. La piattaforma Crunchyroll ha pubblicato la sinossi ufficiale, parlandoci di un "incontro inaspettato".

La prima puntata della è intitolata "Birth of Pikachu", e la nuova sinossi pubblicata da Crunchyroll ci suggerisce come la serie parta proprio dalle origini, configurandosi come un vero e proprio reboot e non come un prosieguo di Sole e Luna, almeno per ora:

"In una foresta situata da qualche parte nella regione di Kanto, c'era una volta un Pichu solitario. Questo Pichu - ancora piuttosto giovane - ebbe un certo incontro e un conseguente addio. Questo evento è ambientato poco prima che Ash e il suo partner Pikachu partissero per il loro viaggio. Questo è l'inizio dell'anime "Pocket Monster"."

Probabilmente il primissimo episodio mostrerà la vicenda di Pichu sotto forma di flashback, mostrando gli venti accaduti precedentemente alla sua cattura da parte del Professor Oak. Ricordiamo tutti l'iniziale ostilità del Pokémon nei confronti di Ash, e magari potremmo scoprire le cause responsabili del suo comportamento schivo e indolente.

Non vediamo l'ora di riscoprire la regione di Kanto in una nuova veste grafica, e siamo curiosi di sapere come verrà sviluppato il nuovo personaggio che farà da spalla ad Ash in questa nuova avventura, Go, peraltro interpretato dal doppiatore di Deku in My Hero Academia.

Voi che aspettative avete sulla nuova serie? Ditecelo con un commento.

Qualche giorno fa è stato pubblicato il trailer della nuova serie Pokémon, insieme alla key visual dell'anime. Novità in arrivo anche sul fronte fumettistico, con l'annuncio dell'adattamento di Pokémon Spada e Scudo tra le pagine del manga Adventures.