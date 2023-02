I Pokémon diventano personaggi dello Studio Ghibli in una serie di illustrazioni

Lo studio Ghibli è una delle aziende più note del mondo dell'animazione giapponese, una di quelle che ha fatto la storia della cultura nipponica. Ma cosa succede quando i Pokémon vengono reinterpretati con l'iconico stile dello studio? Ecco una serie di illustrazioni davvero geniali.

In attesa del debutto di How Do You Live?, il prossimo film di Miyazaki in lavorazione da anni, nel frattempo la community sta continuando a supportare l'immaginario Ghibli attraverso speciali manifestazioni di creatività, alcune delle quali che fanno il giro del web e diventano virali.

L'ultima di queste non poteva che essere a tema Pokémon, che già una settimana fa aveva fatto parlare di sé per un match di wrestling. L'artista noto come KarlozDaughBoy, infatti, ha realizzato una serie di illustrazioni in cui reinterpreta un paio di mostriciattoli, come Pikachu, Articuno e tanti altri, con lo stile iconico dello studio Ghibli. Il suo lavoro ha riscosso un grandissimo apprezzamento da parte dei fan visto la straordinaria resa grafica del suo tratto artistico e l'originalità del soggetto. Potete comunque dare un'occhiata voi stessi alle sue creazioni tra gli allegati in calce alla notizia.

