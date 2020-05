Pokémon: il doppiaggio inglese di Oshawott è la cosa più dolce che vedrete in giornata

Il doppiaggio inglese ci ha regalato tante perle nel corso degli anni, specie quando, tempo fa, gli anime erano considerati come prodotti per bambini, poco rilevanti e da produrre a basso costo. Oggi però la situazione è cambiata ed i miglioramenti in questo campo sono visibili anche nelle piccole cose, come ad esempio nel doppiaggio di un Pokémon.

Recentemente è diventata virale su Twitter e Reddit una clip estratta da un vecchio episodio di Pokémon Nero e Bianco, in cui il piccolo Oshawott di Ash passeggia canticchiando allegramente. I fan non hanno potuto resistere alla dolcezza del mostriciattolo, doppiato magistralmente dalla celebre direttrice Lisa Ortiz.

Il lavoro di un doppiatore non è mai semplice, ma se da una parte prestare la propria voce ad un uomo o una donna è un lavoro che molti professionisti riescono a svolgere senza troppi problemi, dall'altra è altrettanto vero che sedersi in cabina e imitare i versi di un Pokémon Lontra potrebbe creare qualche problemi anche ai veterani del genere. In calce potete dare un'occhiata alla clip in questione, condivisa su Reddit dall'utente Renaldi21.

E voi cosa ne pensate?