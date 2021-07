Pokémon: la doppiatrice americana di Ash entusiasta per la serie live action

Il 25esimo anniversario di Pokémon ha portato a numerose e importanti collaborazioni con editori, servizi online, e anche iniziative singolari, come l'incontro tra il ministro Akaba che ha eletto Vaporeon mascotte ufficiale del Water Day del Giappone, e tra i vari progetti è stata confermata la realizzazione di un live action targato Netflix.

Stando a quanto rivelato da Variety, la serie in questione si troverebbe già nelle prime fasi di produzione, e nonostante non vi siano informazioni certe riguardo la storia, è presumibile che sia ambientata nello stesso universo del film Pokémon: Detective Pikachu. Il mondo creato da Satoshi Tajiri, e arricchito nel corso degli anni attraverso i videogiochi sviluppati da Game Freak, contiene moltissimi spunti narrativi e altrettante avventure, che potrebbero dare vita a nuovi e inediti personaggi.

Anche Veronica Taylor, storica doppiatrice dell'allenatore Ash Ketchum di Biancavilla, si è dimostrata entusiasta del progetto, pubblicando su Twitter il post riportato in fondo alla pagina, e sembrerebbe interessata a prendere personalmente parte alla nuova serie prodotta da Netflix. Attualmente non sembrano esserci nuovi dettagli riguardo la produzione, ma la presenza di Joe Henderson come produttore esecutivo rassicura sulla qualità della serie.

Ricordiamo che una fan ha creato un perfetto cosplay di Charizard, e vi lasciamo scoprire chi è stata la migliore compagna di Ash secondo i fan giapponesi.