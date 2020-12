Pokémon: la doppiatrice di Ash è stata accusata di non aver pagato i suoi collaboratori

La doppiatrice Rika Matusmoto, famosa per aver prestato la sua voce ad Ash Ketchum nella franchise animato Pokémon, è stata denunciata da uno dei suoi assistenti per presunta appropriazione indebita di fondi stanziati dal governo giapponese per la produzione di progetti artistici.

Recentemente, il governo della prefettura di Tokyo ha stanziato delle sovvenzioni agli artisti che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia da COVID-19. Questo fondo è stato ideato per finanziare progetti video con budget massimi di 100.000 yen, meno di ottocento euro al cambio attuale, per ciascun membro di un gruppo di lavoro composto da massimo dieci elementi.

Stando al rapporto, Rika Matsumoto avrebbe riunito sei personalità, di cui due non ammissibili. La doppiatrice di Ash, inoltre, ha svolto le pratiche burocratiche chiedendo che le sovvenzioni del gruppo fossero depositate un suo conto privato, andando contro una regola dell'amministrazione locale che impone che il deposito sia effettuato direttamente a ciascun membro.

La fonte ha affermato che Matsumoto è rapidamente incline alla rabbia e che apporta continue modifiche alla sceneggiatura della serie. Quando qualcuno degli assistenti contestava le sue decisioni, la Matsumoto rispondeva in modo intimidatorio. A causa di ciò, ben dieci assistenti si sono dimessi in soli quattro anni.

Oltre ai danni morali, l'assistente ha denunciato la Matsumoto per presunti debiti. La doppiatrice, infatti, pare non aver versato i 100.000 yen stanziati dal governo giapponese ai suoi collaboratoti. L'amministrazione locale ha riferito che il gruppo di lavoro messo insieme dalla Matsumoto non era qualificato e che per questo ha chiesto la restituzione dei fondi versati. Pare dunque che l'assistente dovrà dire addio alla somma dovuta. Nel mentre, la Stagione 1 di Pokèmon Esplorazioni è giunta al termine. L'anime è attualmente in vacanza. Pokémon Esplorazioni tornerà a gennaio 2021.