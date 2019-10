Pokémon: due componenti importanti di My Hero Academia lavoreranno alla nuova serie

Il nuovo anime dei Pokémon è stato finalmente annunciato e sembra a tutti gli effetti un reboot, con l'aggiunta di un nuovo compagno di Ash e ben 8 regioni da esplorare, almeno da quanto riporta il teaser, non è chiaro effettivamente da quale inizierà la sua avventura. L'anime vedrà la partecipazione di ben due componenti di My Hero Academia.

Quello che risalta di più al nostro orecchio risponde al nome di Yuki Hayashi, il talentuoso compositore che ha lavorato alle tre stagioni di My Hero Academia, il quale attraverso un post su Twitter ha annunciato il suo coinvolgimento nello staff di Studio Olm. Ma non finisce qui, come accennavamo prima un altra voce conosciuta si è aggiunta al gruppo.

Parliamo di Daiki Yamashita, il doppiatore di Deku in My Hero Academia, che nella nuova serie dei mostriciattoli tascabili interpreterà il personaggio di Gou, l'inedito compagno del protagonista con l'obiettivo di catturare tutti i Pokémon.

Sarà una grande stagione autunnale per gli anime, e potremo vedere questi due professionisti sia in Pokémon che nella quarta stagione di My Hero Academia, che vi ricordiamo arriverà molto presto, il 12 Ottobre. Yamashita, inoltre, ha partecipato anche ad altre produzioni come No Guns Life e Young Disease Outburst Boy, entrambe arriveranno alla fine dell'anno.

La nuova serie dei Pokémon inizierà il 17 Novembre con il primo episodio. C'è molta attesa e curiosità nel capire come sarà gestita, e quanto si discosterà da quelle precedenti per narrazione e stile grafico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto abbiamo visto un Ash simile a Sole e Luna ma leggermente meno caricaturale, quindi siamo interessati a osservare il resto della direzione artistica.

Com'è cambiato Ash nel corso degli anni? Se volete dare un'occhiata al trailer/teaser del nuovo anime visitate questo articolo.m