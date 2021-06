Pokémon: due nuovi corti animati pensati per i più piccoli hanno fatto il loro debutto

Anche con decenni di storia alle spalle, il franchise Pokémon continua a confermarsi come uno dei più apprezzati e influenti. Dopo l'annuncio della Stagione 24 dell'anime, The Pokémon Company Internation ha recentemente presentato due nuovi cortometraggi anime che arriveranno sul canale YouTube Pokémon Kids TV.

Il primo dei due corti è intitolato Yume no Tsubomi, ossia Sognando Tsubomi. Questa storia segue la prospettiva di una famiglia e di una piccola allenatrice, Tsubomi per l'appunto, che sta per intraprendere la sua avventura nel mondo Pokémon. A dirigere questo anime ci sarà Shingo Yamashita presso lo Studio Colorido.

A questo viaggio farà seguito Hero ni Naritai Yanchamu, ovvero il Pancham che vuole diventare un eroe. Il Pokétoon seguirà le vicende di un simpatico Pancham e di un giovane ragazzo, i quali dovranno superare le difficoltà che si affrontano durante la crescita. Junichi Yamamoto ha scritto e diretto questo cortometraggio presso lo studio Twin Engine, Pancake.

Oltre a questi due Pokétoon, sul canale Pokémon Kids TV, lanciato nel 2019 con focus sulla programmazione per i più piccoli, sono in arrivo altri tre corti: Aspettami! Magikarp, Mi sono trasformata in un Gengar? e la Casa dei Comodi Slugma.

Se ve lo foste perso, ecco l'annuncio di Pokémon Esplorazioni Master. Un'alleanza insospettabile si è formata nell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni.