Pokémon: Eevee diventa d'acciaio grazie alla nuova evoluzione creata da un fan

Eevee è uno dei pokémon più famosi del franchise dei mostriciattoli tascabili. Apparso fin dalla prima generazione, è stato un pokémon importante per Gary Oak ma anche per i protagonisti dei videogiochi Pokémon Let's Go, dato che era uno degli starter che era possibile scegliere. E al suo albero evolutivo mancano ancora diverse forme.

Già da qualche giorno, il fan PTickles sta cercando di colmare questo vuoto. Sfruttando le sue capacità nel disegno si è dato l'obiettivo di dare una forma a ogni tipo di Eevee che non ha ancora ricevuto un'evoluzione. Il primo è stato Champeon l'Eevee di tipo lotta che vi abbiamo presentato qualche giorno fa.

Adesso il fan ha ottenuto un nuovo responso positivo con Guardeon, l'Eevee che si è evoluto con tipo acciaio. In basso possiamo vedere la scelta di questa rappresentazione e c'è da dire che potrebbe davvero passare per una futura evoluzione del pokémon. La sua pelle passa da bruna a grigio ferro e diverse porzioni del suo corpo sono coperte da un'armatura di stampo medievale. Sulla testa ha un elmo con tanto di visiera e pennacchio rosso mentre la coda diventa una sorta di spada.

Quale versione di Eevee vi piacerebbe vedere tra quelle ancora mancanti nei videogiochi? Intanto l'anime di Pokémon prosegue dimostrando ancora una volta il legame profondo tra Ash e Pikachu.