Pokémon: Eevee fa il suo debutto nel wrestling giapponese

Il duro mondo dei Pokémon ormai è conosciuto da anni. I mostriciattoli tascabili vengono continuamente sfruttati dagli allenatori in combattimenti stremanti in arene contro altri della stessa specie. Uno di questi pokémon si è però stancato di questa vita, decidendo di entrare nel mondo del wrestling giapponese professionistico.

Lo scherzo in questione è stato programmato dalla Japan Pro-Wrestling, abbreviato in JPW, che durante i cambi di roster ha deciso di introdurre lo scorso primo aprile un combattente d'eccezione: Eevee. Questo diede vita alla New Japan Pro-Wrestling che gli assegnò anche una scheda da lottatore. L'Eevee che ha deciso di partecipare all'evento pesa ben 6,5 chilogrammi e ha in serbo diverse tecniche speciali come "Occhioni Teneri" e "Riduttore", con quest'ultima spesso utilizzata come asso nella manica.

Un fan ha deciso di rivangare questo pesce d'aprile in vista dell'uscita di Pokémon Spada e Scudo e, nelle immagini in calce, potete vedere i vari ingressi di Eevee sul ring. Nonostante sia un pokémon, Eevee è di tipo normale e pertanto deve fare molta attenzione alle mosse di tipo lotta, verso le quali è debole.

Riuscirà il Pokémon a sfondare nel mondo del wrestling? Chissà se nella prossima serie di Pokémon non ci sia anche una lega simile.