Pokémon: Eevee diventa un drago nell'ultima evoluzione creata da PTickles

Eevee ha già ottenuto ufficialmente tante evoluzioni: partendo dal terzetto Flareon, Vaporeon e Jolteon, siamo poi passati a Umbreon, Espeon e via via fino a Sylveon. Ma mancavano ancora ben nove tipi per completare tutte le evoluzioni del pokémon. Infatti, la sua peculiarità è quella di adattarsi alla situazione ed evolvere di conseguenza.

Il fan PTickles ha messo negli ultimi mesi in gioco tutte le sue qualità creative e artistiche per portarci le sue versioni di Eevee non ancora coperte dai videogiochi Gamefreak. C'è stato Champeon, l'Eevee di tipo lotta, poi Omeon, Guardeon, Scorpeon e così via. Delle nove evoluzioni, ormai mancava soltanto la tanto attesa forma Drago, forse uno dei tipi più apprezzati e rari del mondo di Pokémon.

Ed ecco quindi che in calce potete trovare Draconeon, Eevee di tipo drago. La sua abilità è multiscaglia ed evolve in questa forma quando Eevee ha la felicità al massimo e aumenta di livello durante un combattimento dove ha usato una mossa di tipo drago. Draconeon si presenta con un corpo viola e all'apparenza ruvido con tante squame, piccoli spuntoni fucsia che crescono sulla schiena, una folta peluria grigia al collo e due corni fucsia sul lato anteriore della testa. Completano il tutto delle piccole ali dietro le gambe e due baffi gialli e lunghi in stile drago cinese.

Vi piace questa versione di Eevee? Pur avendo completato le nove evoluzioni, però, il fan PTickles ha ancora due ultime sorprese in serbo per Eevee.