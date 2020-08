Pokémon: Eevee evolve in un tipo spettro grazie alla fan art di PTickles

Eevee è un pokémon che ha sempre affascinato i fan del brand. La sua capacità di evolversi in ogni tipo, seguendo certe indicazioni, si è visto raramente nell'anime ma nei videogiochi è stato un elemento quasi sempre presente. In quasi tutte le regioni è stata presentata un'evoluzione di Eevee con un tipo diverso.

Tuttavia nel suo ramo evolutivo ci sono ancora diversi tipi mancanti. Per questo il fan di Pokémon, PTickles, si è preso in carico l'onere di disegnare ogni versione mancante. Nel corso delle ultime settimane, il fan ci ha presentato quindi Champeon, l'Eevee di tipo lotta, che riscosse molto successo. Per questo poi continuò con Guardeon, evoluzione di tipo acciaio, e Lepideon, quella di tipo coleottero.

Quella che potete trovare in basso invece è la quarta evoluzione fanmade di Eevee, stavolta di tipo spettro. Il suo nome è Omeon, derivante ovviamente dalla parola "omen", presagio. La sua figura diventa più simile a quella di un felino, con un mantello nero e due strisce grige sulla pancia e una peluria particolare sul muso che fa sembrare quasi indossi una maschera scheletrica. Sulla coda invece è attiva una fiammella viola che ricorda ancora una volta la sua tipologia spettrale.

Come le altre fan art, anche questa realizzazione a tema Pokémon ha riscosso il parere positivo di Reddit diventando virale. Vi piacerebbe vedere Omeon nei videogiochi e nell'anime di Pokémon: Esplorazioni?