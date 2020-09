Pokémon: Eevee si evolve in un tipo volante con Nimbeon, ecco la fanart

Vi siete affezionati a PTickles? Il fan di Pokémon ha mostrato tutte le sue capacità grafiche e di fantasia creando una sequenza di evoluzioni inedite di Eevee. Sul subReddit dedicato al mondo di pokémon, il fan ha deciso di presentare i suoi lavori che vanno a sopperire alle mancanze del ramo evolutivo di Eevee.

Nel corso delle ultime notizie a tema Pokémon vi abbiamo presentato l'evoluzione Champeon, ovvero l'Eevee di tipo lotta. Il fan ha poi continuato a proporre i suoi disegni dato che sono diventati virali e, realizzandoli nel perfetto stile pokémon e aggiungendo anche dettagli come modalità di evoluzione e abilità, ha introdotto delle creature che non sfigurerebbero nelle future versioni dei videogiochi di Gamefreak.

Dopo lo Scorpeon della scorsa settimana, stavolta è il turno di Nimbeon, Eevee con un'evoluzione volante. La creatura tascabile si presenta con un corpo azzurro e con alcune parti rosa come le zampette e le guance, mentre una peluria copre alcune zone del corpo e ha la forma di una nuvola. Le orecchie, sempre color panna come la peluria, ricordano invece un paio di ali. L'abilità in suo possesso è Leggiadro, la stessa di Togekiss, e può evolvere da Eevee se durante il combattimento quest'ultimo usa Ventoincoda.

Farebbe parte del vostro team di Pokémon?