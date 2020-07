Pokémon: Eevee ottiene un'evoluzione di tipo lotta grazie agli sforzi di un fan

Eevee è un pokémon presente fin dalla prima generazione dell'anime e dei videogiochi. Questa creaturina è molto particolare dato che può, con le sue evoluzioni, raggiungere una gran varietà di tipologie. All'inizio c'erano solo i tre Flareon, Vaporeon e Jolteon, rispettivamente di tipo fuoco, acqua ed elettro.

Col passare delle generazioni, il mondo Pokémon si è ampliato e con esso anche le evoluzioni di Eevee. Furono aggiunti infatti Espeon e Umbreon, poi Leafeon, Glaceon e Sylveon che aggiungono ulteriori tipi alle sue evoluzioni. Mancano ancora diverse tipologie però, ma un fan ha deciso di rappresentarle tutte tramite delle fan art.

PTIckles, un utente di Reddit, ha postato sul subReddit di Pokémon la nuova evoluzione di Eevee di tipo lotta che ha chiamato Champeon. Come si può vedere in basso, la silhouette del pokémon è slanciata e la sua peluria completamente rossa. Intorno al corpo, in diversi punti, ha alcune bende come viene utilizzato in certe discipline. Ha un aspetto piuttosto fiero e da combattente e rispecchia enormemente un Eevee di tipo lotta. Sicuramente non lo vedremo in Pokémon: Esplorazioni, l'attuale generazione dell'anime con Go coprotagonista, ma nulla vieterà un pokémon del genere in futuro.

Nei prossimi giorni PTickles condividerà altre immagini sulle evoluzioni di Eevee con i tipi ancora non usati. Voi quale vorreste vedere nel prossimo disegno? Chissà se il sesto pokémon di Ash sarà proprio un Eevee nel suo nuovo viaggio.