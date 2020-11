Pokémon: Eevee riceve una nuova evoluzione fan made, la nuova illustrazione di PTickles

Sono passati mesi da quando il fan PTickles ha iniziato a pubblicare le sue evoluzioni fanmade di Eevee. Il pokémon è tra i più particolari del brand come sapete, essendo capace di evolversi a seconda delle condizioni di contorno in vari tipi. Ufficialmente esistono solo alcune varianti, mentre il fan ha deciso di crearle tutte.

La prima evoluzione di Eevee creata fu un tipo lotta, Champeon, che ricevette così tanti apprezzamenti da spingere il fan PTickles a continuare con le sue illustrazioni. Volta per volta, vi abbiamo presentato tutte le varianti di Eevee ideate da questo appassionato: dal tipo acciaio passando per quello insetto e volante, finendo con con Draconeon, Eevee di tipo drago.

Pur avendo coperto tutti i tipi mancanti, mancava ancora una possibile evoluzione normale per Eevee. Utilizzando lo stabilizzatore di gene durante il passaggio al livello 30, Eevee evolverà in Eeveeon secondo il fan, e potete vedere la trasformazione in basso. La forma stavolta si presenta come quella originale del pokémon, anche se naturalmente più grossa e con qualche variazione nella pelliccia, mantenendo tuttavia tutte quelle caratteristiche iconiche.

La sua abilità sarebbe "Disinvoltura", introdotta nella quarta generazione e sarebbe uno dei pochissimi pokémon che potrebbero disporne. Quale tra tutte le evoluzioni di Eevee è la vostra preferita?