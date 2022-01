Pokémon: un Eevee roccia di un fan diventa virale, ma non è la roccia che vi aspettate

Pokémon ha portato con sé tante creature, tutte diverse tra loro. Principalmente però la maggior parte segue una certa linea evolutiva, senza sfociare mai nelle evoluzioni di altre creature. C'è una creatura in particolare tuttavia che segue un percorso assolutamente particolare e anche per questo è uno dei pokémon più amati.

Eevee, introdotto nella prima generazione di Pokémon, è un tipo normale ma in seguito a un certo tipo di interazioni e combattimenti può trasformarsi in una creatura completamente diversa. Abbiamo Flareon, l'evoluzione di Eevee tipo fuoco, Umbreon, quella tipo buio, e così via. Per ora in Pokémon non sono stati coperti tutti i tipi, anche se in futuro potrebbero arrivare.

Un fan ha però deciso di fare qualcosa di diverso. Junkers ha infatti preparato una piccola statuetta di Eevee di tipo roccia, ma la roccia del mondo pokémon. Basandosi sull'omonimia, l'Eevee che potete vedere in basso è stato modellato col volto di Dwayne Johnson, aka The Rock. La buffa e, a tratti, inquietante statuetta ha riscosso molto successo, chissà se la vedremo un giorno nel gioco.

Il fan PTickles invece propose a suo tempo una vera evoluzione di Eevee nel tipo roccia, Obsideon. Sapevate poi che in Giappone esistono i tombini a tema Pokémon?