Pokémon: Eevee diventa di tipo coleottero con l'evoluzione creata ad hoc da un fan

Ci sono tanti pokémon particolari nel mondo creato anni fa dalla Pokémon Company. C'è chi evolve semplicemente aumentando di livello, altri invece devono fare uso di un particolare oggetto come la pietrafocaia o la pietraidrica, chi deve essere scambiato o anche chi ha più evoluzioni ma che devono rispettare alcuni dettami importanti.

ra i pokémon più bizzarri sotto questo punto di vista c'è Eevee. Introdotto nella prima generazione e quindi nella regione di Kanto, è anche uno dei pokémon più amati. Nel corso delle generazioni, Eevee ha ottenuto più delle tre evoluzioni di base (Flareon, Jolteon, Vaporeon) passando a quelle psico e buio (Espeon e Umbreon) e poi via via tante altre. Ma il suo ramo di evoluzioni non è ancora completo e può essere ampliato nei giochi futuri.

Un fan ha deciso però di anticipare l'azienda ufficiale sui tempi preparando le sue versioni delle evoluzioni di Eevee. Finora abbiamo visto Champeon e Guardeon, mentre oggi vi portiamo il suo disegno con Eevee evoluto in un tipo coleottero di nome Lepideon. Il corpo della creatura ricorda quello di un ape ma con quattro zampe appuntite, mentre intorno al collo ha una sorta di collana viola. Riporta inoltre due ali sul dorso di colore lilla con striature gialle. Vi piace questa potenziale evoluzione di Eevee?