Pokémon: Emanuela Pacotto forgia il nuovo motto del Team Rocket per battere il Coronavirus

Il motto del Team Rocket ci ha accompagnati per anni e anni, durante le trasmissioni dei tanti episodi di Pokémon. "Preparatevi a passare dei guai, dei guai molto grossi" recitata alla perfezione dal terzetto di doppiatori italiani formato da Emanuela Pacotto, Simone D'Andrea e Pietro Ubaldi. Ma il gruppo ha apportato modifiche per il Coronavirus.

La doppiatrice Emanuela Pacotto, che ha già consigliato ai fan di rimanere a casa dando voce a Bulma di Dragon Ball e Sakura Haruno di Naruto, stavolta si lancia in un nuovo consiglio ma accompagnata dai due fidi compagni. Per l'occasione si è fatta accompagnare proprio dalle voci di James e Meowth per ricreare il Team Rocket e avvertire dei guai molto grossi che passeranno coloro che non rispetteranno le regole di quarantena.

Emanuela Pacotto ha condiviso il video su Instagram che potete vedere in calce, col nuovo motto del Team Rocket preparato apposta per questo periodo. Sono tantissimi i riferimenti al Coronavirus e alla quarantena, cantati da una statuetta di Jessie, un piccolo cartonato di James e un pupazzetto del pokémon Meowth.

Siete pronti a sfidare l'ira del Team Rocket anti Coronavirus e dei loro pokémon o seguirete il consiglio e rimarrete a casa fino a nuove direttive?