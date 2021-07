Pokémon, Emanuela Pacotto in sala doppiaggio: una sorpresa in arrivo?

L'universo del doppiaggio italiano è un'industria che poco ha da invidiare al resto del mondo visto il talento degli attori nostrani. Tra i doppiatori più conosciuti e amati nel Bel Paese spicca sicuramente Emanuela Pacotto, idolo di migliaia di fan e voce di alcuni dei personaggi più conosciuti in assoluto quali Bulma e Jessie dei Pokémon.

Il franchise dei Pokémon gode di numerosi progetti, tra svariate serie televisive e parecchi lungometraggi che nel tempo hanno accompagnato migliori di appassionati di tutte le età in tutto il globo. La serie ha riscosso un notevole successo anche nel nostro Paese dove da anni i doppiatori prestano le loro voci ai protagonisti. Emanuela Pacotto, interprete di Jessie, è una di essi e recentemente ha stuzzicato i fan con una foto in sala doppiaggio.

La foto in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, non manca di hashtag inerenti al mondo dei Pokémon che lasciano presagire dei lavori in corso per qualcosa di inerente al franchise. Non sappiamo se si tratta dei nuovi episodi di Pokémon Esplorazioni per Netflix o dell'ultimo film del brand, l'ambizioso Pokémon Coco, non ci resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti per rivedere sul piccolo o sul grande schermo i nostri mitici allenatori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa foto, di cosa si tratta secondo la vostra opinione? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.