Pokémon: l'episodio 16 dell'anime vede lo spettrale ritorno di una creatura

Il nuovo anime di Pokémon, partito a novembre 2019 per rimpiazzare l'ormai concluso Pokémon Sun and Moon, non ha ancora concesso ai protagonisti una seria esplorazione della regione di Galar. Anzi, per ora la produzione si è concentrata nel dare diversi spunti nostalgici riproponendo viaggi brevi nelle aree già esplorate nelle scorse generazioni.

Oltre una brevissima anticipazione di Galar nello scontro con Dandel, Pokémon ci ha fatto e continuerà a far rivedere Kanto, Johto, Unima e le altre regioni del mondo finora conosciute. Ovviamente ciò riguarda anche i pokémon che vivono in queste aree e in particolare uno di essi tornerà nel prossimo episodio. Stiamo parlando di Gengar, una creatura di tipo spettro che ha già dato battaglia nelle scorse settimane e che sembra non voler smettere di apparire.

Il promo dell'episodio 16 di Pokémon presenta "Ash è stato maledetto...?!" dove Gengar farà il suo ritorno dopo una breve pausa. Il protagonista e il suo nuovo compagno Go, insieme agli immancabili Pikachu e Scorbunny, rincontreranno in città sempre lo stesso Gengar che inizia dapprima a usare le sue tecniche su Pikachu e poi su Ash. L'allenatore riuscirà a sconfiggerlo definitivamente o a catturarlo? In calce potete osservare il video pubblicitario in questione.

Sempre Gengar, negli scorsi episodi, ha fatto parlare di sé presentandosi al pubblico come Itachi Uchiha in una scena che metteva in risalto le sue caratteristiche spettrali..