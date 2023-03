Pokémon, l'ultimo episodio con Ash Ketchum: inizia un nuovo viaggio

1997, iniziò l'anime di Pokémon con il giovane Satoshi - il nostro amato Ash Ketchum - che partì da Biancavilla in compagnia di un Pikachu tutt'altro che incline a seguirlo, ma che entro poco tempo avrebbero formato una delle coppie più affiatate e famose del mondo degli anime. Oltre 1200 episodi dopo, si conclude la loro brillante carriera.

In Giappone è giunto infatti il tempo dell'ultimo episodio di Pokémon prima che Liko e Roy diventino i protagonisti effettivi. Cosa succede nell'ultimo episodio di Pokémon con Ash e Pikachu protagonisti? Ecco gli eventi principali accaduti nell'episodio 1232 di Pokémon e 147° della serie Pokémon Esplorazioni, oltre che undicesimo e ultimo della parentesi Pokémon: Aim to be a Pokémon Master.

Misty e Brock salutano il protagonista e tornano a casa loro, rispettivamente Celestopoli e Plumbeopoli.

Ash fa lo stesso, ritornando a Biancavilla, il posto in cui è iniziato il suo viaggio, ma lì reincontra Tracey e Gary.

Il Venonat di Tracey si è evoluto intanto in un Venomoth.

Si riunisce il trio del Team Rocket che si era separato qualche episodio fa.

Ash incontra nuovamente il suo Pidgeot, liberato in una delle prime serie, che si unisce alla sua nuova squadra.

Ash lascia Biancavilla per riprendere il suo viaggio sotto il segno di un nuovo arcobaleno, in un viale alberato tra petali di ciliegio rosa, simbolo di una nuova primavera e di un nuovo inizio.

Nel finale, al posto del "To Be Continued", appare la scritta "Nel prossimo episodio... un nuovo inizio!" certificando la fine del viaggio di Ash, stavolta definitivamente, e il passaggio di testimone a Liko e Roy, i prossimi protagonisti della serie Pokémon. Chissà se in questo episodio Ash ha trovato la risposta alla domanda "cosa significa essere un maestro pokémon", chiudendo la sua carriera nell'anime in bellezza.