Pokémon: il primo episodio racconterà la storia di Ash e Go prima di diventare allenatori

Manca solamente un giorno al debutto dell'attesissima nuova serie dei Pokémon. La grande attesa dei fan, sopravvissuta a un'iniziale polemica, sta per culminare in un progetto ambizioso e che promette straordinarie animazioni. Ovviamente, la nuova serie non poteva iniziare senza raccontare l'infanzia di Ash e del suo compagno, Go.

Il team, nel proporre questa nuova serie, ha intenzione di giocare moltissimi assi nella manica, a partire dal ritorno di Pokémon leggendari del calibro di Lugia e persino l'approdo nelle terre di Galar, la mappa principale di Spada e Scudo, il nuovo videogioco firmato Nintendo Switch. Le aspettative, dunque, non potrebbero che essere alle stelle, con l'obiettivo principale dell'anime di sponsorizzare in pompa magna l'ultima uscita videoludica del franchise.

Stando alle nuove immagini trapelate in rete dell'episodio 1, inoltre, scopriamo che la puntata non narrerà solo del passato di Pikachu e del suo incontro con Ash, ma anche dell'infanzia di quest'ultimo e del piccolo Go. La serie, dunque, ha tutte le intenzioni di presentare al meglio il nuovo panorama dell'opera insieme ai suoi personaggi principali, approfittandone per ampliare la conoscenza dei protagonisti prima di immergere i due allenatori nella nuova incredibile avventura.

In ogni caso, non ci resta infine che attendere la giornata di domani per scoprirne di più, finalmente, sulla misteriosa nuova serie dei Pokémon. E voi, invece, che aspettative avete a riguardo? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.