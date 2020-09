Pokémon Esplorazioni: il 1° episodio è disponibile su YouTube con il doppiaggio italiano

Dopo circa dieci mesi dalla prima trasmissione in Giappone, è finalmente disponibile sul canale YouTube di Pokémon il primo episodio ufficiale del nuovo anime, con tanto di doppiaggio italiano. La puntata, intitolata "Benvenuto, Pikachu!", introduce il personaggio di Go e mostra la vita di Pikachu prima che questo diventasse il compagno di Ash.

Pokémon Esplorazioni ha debuttato in Italia sabato 29 agosto alle 9:00, sull'emittente televisiva K2. Gli episodi vengono distribuiti a cadenza settimanale, con una replica fissata alle ore 7:00 di tutte le domeniche. Al momento non è chiaro se e quanti episodi verranno pubblicati sul canale YouTube, o se si tratta semplicemente di una manovra per cercare di raggiungere nuovi fan.

In Giappone il primo episodio di Pokémon Esplorazioni è stato distribuito nel novembre del 2019, mentre negli Stati Uniti le prime ventiquattro puntate sono arrivate su Netflix in due tranche, il 12 giugno e l'11 settembre 2020. In Italia l'attesa sarà un po' più lunga, ma la presenza del doppiaggio renderà sicuramente felici molti appassionati.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Pokémon Esplorazioni? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste già in pari con la serie invece, vi consigliamo di dare un'occhiata agli spoiler dell'episodio 38 dell'anime, in uscita la prossima domenica.