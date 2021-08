Pokémon Esplorazioni: dopo oltre 10 anni, Ash è in cerca di rivincita

Il nuovo viaggio intrapreso da Ash e Go li sta portando non solo a visitare le diverse Regioni Pokémon viste nelle serie precedenti, ma anche a incontrare diversi allenatori che già in passato avevano dato del filo da torcere allo storico protagonista. Dopo oltre dieci anni, in Pokémon Esplorazioni 77 torna un fortissimo Capopalestra!

Nella speranza di ottenere una sfida con il campione Leon, Ash Ketchum sta cercando in tutti i modi di scalare i ranghi del Pokémon World Championship, torneo mondiale a cui partecipano i migliori allenatori delle diverse Regioni Pokémon. Nel corso della sua prossima sfida, l'iconico protagonista dovrà affrontare un suo vecchio rivale, un Capopalestra che in passato gli aveva dato non poche difficoltà.

Come potete vedere dalla video anteprima dell'episodio 77, stiamo parlando di Volkner, ossia Corrado, il leader della palestra di Arenipoli. L'allenatore della Regione di Sinnoh, che abbiamo già incontrato in Pokémon Diamante & Perla, fa parte della Classe Ultra, la stessa che Ash ha appena raggiunto sconfiggendo Iris, anch'essa tornata dopo un lungo periodo.

Ecco la sinossi dell'episodio intitolato "A Super Electromagnetic Ultra Class Battle". "Ash, che sta partecipando al Pokémon World Championship, mira a una battaglia con il campione Leon. Di fronte ad Ash, vincitore della battaglia con la sua compagna Iris, c'è il Capopalestra che incontrò nella Regione di Sinnoh. Attualmente al 99° posto della Classe Ultra, sfiderà Volkner".

Cosa ne pensate di questa battaglia in memoria del passato? Chi la spunterà? Vi lasciamo allo stupore di Go e a quel piccolo dettaglio tralasciato da Ash in Pokémon Esplorazioni.