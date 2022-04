Pokémon Esplorazioni 105: la brillante carriera di Serena dopo il viaggio con Ash

L’episodio 105 di Pokémon: Esplorazioni era particolarmente atteso dai fan, soprattutto per il ritorno di uno dei personaggi più amati, vale a dire la Performer Pokémon Serena, incontrata da Ash nella regione di Kalos, e che non appariva nella serie animata da più di sei anni.

In seguito ad una serie di episodi interamente dedicati ai rispettivi sogni di Ash e Goh, ovvero la scalata nella World Coronation Series e una decisiva quanto pericolosa tappa del Progetto Mew, l’anime è tornato a seguire le avventure di Chloe, co-protagonista al fianco dei due allenatori, che intenzionata a partecipare ad un contest si è recata nella regione di Hoenn.

È proprio lì, precisamente a Porto Alghepoli, che ha fatto il suo ritorno Serena, un’allenatrice e performer molto legata ad Ash in passato, e motivo per cui i fan si sono scatenati sui social. Nel corso dell’episodio 105 viene rivelato come lei ormai sia diventata un’esperta dei contest, e di come sia spesso riuscita ad arrivare prima grazie al suo team composto da Delphox, Pancham e Sylveon.

Sebbene molti si aspettassero un suo ritorno incentrato sulla relazione avuta con Ash, Serena è tornata quasi esclusivamente in veste professionale, incontrandosi col protagonista solo nelle sequenze finali dove entrambi ribadiscono la loro volontà di continuare a seguire i rispettivi sogni.