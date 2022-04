Pokémon Esplorazioni 105: un importante ritorno atteso da 6 anni

Tra materiale promozionale diffuso su riviste di settore e la sinossi dell’episodio 105 di Pokémon Esplorazioni il ritorno di Serena, la Performer Pokémon che aveva instaurato una grande amicizia con Ash Ketchum, ha scatenato l’entusiasmo dell’intera community, ma vediamo nel dettaglio che ruolo ha avuto nella nuova stagione.

Tra i molti personaggi che Ash e Goh hanno incontrato e rivisto nel corso delle loro numerose avventure, ricerche e continui spostamenti e viaggi attraverso tutte le regioni conosciute del mondo Pokémon, pochi sono riusciti a coinvolgere i fan come Serena, mostrata più matura e con un look totalmente rinnovato rispetto al passato. Dopo ben sei anni l’allenatrice è apparsa in concomitanza con la partecipazione di Chloe ad un Pokémon Contest nella regione di Hoenn, dove la co-protagonista intende riunirsi proprio con Ash e Goh.

Insicura sul da farsi Chloe, insieme alla sua Eevee, si imbatte proprio in Serena, che dona alla ragazza preziosi consigli su come prepararsi e affrontare la competizione. Il tanto atteso incontro con Ash avviene nei minuti finali dell’episodio, e dopo uno scambio di parole dal tono malinconico, i due finiscono per allontanarsi un’altra volta, proseguendo sui loro rispettivi cammini.

Per concludere ricordiamo che Ash è salito nella World Coronation Series, e vi lasciamo al video per i 25 anni dell'anime di Pokémon.