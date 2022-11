Pokémon Esplorazioni 130: la battaglia decisiva in una nuova preview

L’avventura di Ash Ketchum nella World Coronation Series si sta per concludere con l’epica battaglia contro il campione in carica Dandel di Galar. L’anime di Pokémon: Esplorazioni è ormai vicino alla fine, dopo 130 episodi pubblicati in tre anni, e in attesa di scoprire il futuro della serie, ecco una nuova preview della finale del torneo.

La scalata di Ketchum nel corso di tutta la competizione è stata sofferta e combattuta, ma finalmente il protagonista è a un passo dal ricevere il titolo più ambito dell’universo Pokémon. Un traguardo che qualora fosse raggiunto rappresenterebbe un sipario perfetto nella storia di Ash, che secondo alcuni rumor potrebbe abbandonare definitivamente il ruolo di protagonista a partire dalla prossima stagione dell’anime.

Prima di questo ipotetico addio, però, è stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla battaglia più difficile affrontata finora dal Pikachu di Ash, primo storico compagno dell’allenatore. Nel video riportato in calce vengono rapidamente mostrati Dragonite contro Rillaboom, e subito dopo la scena passa al minaccioso Charizard del campione che tenta di colpire Pikachu, che indossa il cappello di Ash. Come sappiamo il tipo elettro è superefficace sul tipo volante, ma questo non rende più semplice la sfida ai protagonisti. A sorpresa viene anche mostrato Eternatus che scaglia il suo Raggio Infinito nei cieli di Knuckleburgh.