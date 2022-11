Pokémon: Esplorazioni 133, alla ricerca del numero 151 della prima gen!

In Esplorazioni, Danzel è l'allenatore Pokémon più potente che il giovane di Biancavilla abbia mai affrontato in tutta la sua vita. Alla fine Ash è riuscito a dimostrare al mondo tutto il suo valore. Ed ora l'anime continua.

È , infatti, disponibile la sinossi ufficiale dell'episodio 133 di Pokémon: Esplorazioni, il quale prende il nome di Project Mew e uscirà il prossimo 25 novembre . Mew è un Pokémon della prima generazione e di tipo Psico. Questa buffa creatura dalle parvenze di un gattino ha origini misteriose ed è definito il "Pokémon Novaspecie". Nelle trasposizioni anime apparve per la prima volta nel 1998, con Pokémon Il Film Mewtwo Colpisce Ancora.



E Mew sarà al centro di Pokémon: Esplorazioni 133. La sinossi ufficiale, difatti, recita quanto segue: "nel frattempo che si svolge la finale del Torneo, Go si dirige verso 'La fine del Mondo' alla ricerca di Mew. Go, Gary, Tokio, Asahi e Tsurugi sono atterrati sull'isola ma hanno perso il contatto con il Professor Hodoka in laboratorio e inoltre le loro Pokeball hanno smesso di funzionare. Messi alle strette, cosa ne sarà di Go e i suoi amici in occasione della ricerca di Mew?"

A breve lo si scoprirà ma non c'è fretta visto che le celebrazioni a Tokyo per Ash sono appena iniziate!