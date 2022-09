Pokémon Esplorazioni 215: Ash è a un passo dal diventare Campione, ce la farà?

Il percorso di Ash nei tornei è stato costellato di molte vittorie e grandi sconfitte, fino alla sua incredibile crescita nella scorsa stagione, dove è diventato Campione di Alola. In Pokémon: Esplorazioni è migliorato ulteriormente, e confrontandosi con i vari campioni è finalmente giunto alla finale, ma riuscirà a sconfiggere Dandel?

Nel corso delle numerose stagioni, Ash ha subito una progressiva evoluzione, così come l’affetto che prova nei confronti dei suoi Pokémon, primo fra tutti l’inseparabile Pikachu. I duri allenamenti sostenuti nelle varie regioni visitate in passato, gli hanno permesso di approfondire la sinergia con alcuni dei suoi migliori compagni, come Lucario, e di riuscire ad arrivare nella Master Class della World Coronation Series.

L’incredibile vittoria ottenuta contro Camilla, la migliore allenatrice del mondo, ha avvicinato Ash al suo sogno: affrontare direttamente Dandel in una competizione ufficiale. Considerati i rumor sul futuro cambio di protagonista nella serie, ruolo che potrebbe passare a Goh, e le rivelazioni del regista Jun Owada, Ash potrebbe effettivamente diventare Campione del Mondo di Pokémon e decidere di ritirarsi dopo aver coronato il suo sogno, dopo così tante avventure. E voi cosa ne pensate di questo possibile finale? Ditecelo nei commenti.

Per concludere vi lasciamo alle reazioni della community dopo l'episodio 124 di Pokémon: Esplorazioni.