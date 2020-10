Pokémon Esplorazioni 41: Go sarà riuscito a catturare 'quel' leggendario?

Dare una definizione di "miglior Pokémon" è tutto fuorché semplice, lo abbiamo visto in tutti questi anni con le varie esperienze di Ash nelle più disparate regioni dell'immaginario del franchise. Durante questa stagione di Pokémon Esplorazioni la produzione ha voluto fare le cose in grande e provare a fare un enorme passo in avanti.

Nel corso di questa avventura Ash è riuscito a prendere Dragonite, uno dei mostriciattoli più forti da lui mai catturati. Tuttavia, proprio come avevano promesso numerose voci di corridoio diversi mesi fa, Zapdos è davvero tornato nel quarantunesimo episodio pronto per affrontare i due intrepidi protagonisti in un'emozionante battaglia.

Durante la battaglia Go ha provato a fare qualcosa di straordinario, ovvero tentare di indebolirlo e provare a catturarlo per mezzo della sua Poké Ball. Ma proprio quando sembrava esserci riuscito, il Re del Tuono si è dimostrato troppo potente per rimanere incarcerato dentro la debole sfera, frantumandola dall'interno e fuoriuscendo subito dopo. Non è un caso, a tal proposito, che alcuni rumor e leak abbiano mostrato alcune tavole promozionali con la presenza di una Master Ball e non è escluso che Ash e Go possano sfruttare la Poké Ball più forte del franchise per tentare l'impresa di catturare un Pokémon Leggendario.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi episodi per conoscere quali saranno le ultime creaturine che comporranno le squadre di Ash e Go. E voi, invece, avete apprezzato la puntata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.