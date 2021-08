Pokémon Esplorazioni 78, un ladro si aggira per il Laboratorio!

Dopo un estenuante scontro incerto fino all’ultimo, Ash abbandona momentaneamente il campo di battaglia del Pokémon World Championship per dedicarsi a un importante indagine! Un ladro ha rubato dei preziosi dati dal Laboratorio Cerasa, chi è il responsabile del furto?

In seguito alla feroce battaglia con il suo ex rivale Volkner, nel corso della puntata 78 di Pokémon Esplorazioni Ash e Go tornano di corsa al Laboratorio Cerasa. I dati raccolti finora sono stati trafugati; il Team Rocket ha colpito?

La puntata intitolata “Il Laboratorio Cerasa diventa un obiettivo” verrà trasmessa in Giappone il 27 agosto. I dati Pokémon finora raccolti da Ash e Go sono scomparsi dal computer del laboratorio! Go prova a cercare il colpevole tramite le evidenze degli accessi ai dati principali del computer. Quella notte, Drizzile individua un oggetto che fluttua nel laboratorio mentre si esercita con la pistolacqua.

Chi o cosa ha rubato i dati raccolti dai due protagonisti? Stando ai primi indizi, potrebbe trattarsi di un fantasma!

La sceneggiatura della puntata è affidata a Deko Akao, mentre lo storyboard a Hiromasa Asano. Alla regia troviamo Rokusuke Okimitsu, mentre a dirigere le animazioni ci ha pensato Reiko Arai.