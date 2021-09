Pokémon Esplorazioni 79: la sosia di Chloe, un incontro sconvolgente

Con l’obiettivo di diventare il miglior allenatore Pokémon, Ash sta viaggiando per le varie Regioni del mondo sfidando i rivali più forti. Tornato a Johto in compagnia di Go, nell'episodio 79 fa la conoscenza di una misteriosa ragazza.

In seguito alla sfida con Volkner, Capopalestra che aveva già affrontato oltre dieci anni fa, Ash fa ritorno a Johto. In compagnia di Go e Chloe, suoi nuovi compagnia di viaggio, incontra una ragazza dall’aspetto enigmatico.

Intitolata “Il Sole e la Luna; Chloe e Haruhi”, la puntata 79 di Pokémon Esplorazioni vede Ash, Go e Chloe fare visita al castello Eclipse nella Regione di Johto. Il trio è alla ricerca di un Espeon e un Umbreon, le due "eeveelutions" di Argento e Oro. Lì, però, incontrano una ragazza di nome Haruhi, che è identica a Chloe. Haruhi dice loro che è stata nominata la nuova padrona del castello e che è stata incaricata di gestire un festival che si svolgerà lì. Mentre i preparativi del festival proseguono, un ragazzo dall’aspetto losco osserva attentamente il castello.

Quale mistero circonda il castello e Haruhi, la sosia di Chloe? E per quale motivo qualcuno scruta da lontano i protagonisti? La sceneggiatura della puntata è affidata a Aya Matsui e le animazioni al direttore Makoto Shinjo. Vi lasciamo all'annuncio di Pokémon Evoluzioni, la nuova miniserie in otto episodi che debutterrà tra pochi giorni.