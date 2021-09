Pokémon Esplorazioni 80, la nuova missione di Go: a caccia di Volcarona

Mentre Ash è impegnato con il torneo mondiale che lo sta portando a sfidare i più forti allenatori delle varie regioni Pokémon, Go ha deciso di unirsi al “Progetto Mew”, un programma di ricerca molto particolare. Ecco la sua nuova missione nell’episodio 80 di Pokémon Esplorazioni Master!

Nel corso della prossima puntata, la cui trasmissione giapponese è prevista per il 10 settembre 2021, Go riceverà una nuova missione dal Progetto Mew: al giovane compagno di viaggio di Ash viene chiesto di recuperare una preziosa scaglia d’oro da un Volcarona. I due protagonisti si mettono allora in viaggi verso le rovine del Desert Resort nella Regione di Unima, luogo insidioso che hanno già visitato in precedenza. Riusciranno a completare la missione?

Volcarona si dice che sia l’incarnazione del sole, una divinità del fuoco, e il compito di Go è quello di ottenere una sua scaglia rovente. Tuttavia, la scaglia dorata la si può trovare solamente sull’ala di un rarissimo Volcarona Shiny, ossia la versione con colori alternativi. Inoltre, Go e Ash verranno ostacolati dall’attacco di uno sciame di Larvesta, la forma precedente di Volcarona.

La sceneggiatura di questa puntata è affidata a Shoji Yonemura, mentre lo storyboard a Hiromasa Amano. A dirigere le animazioni sono Tomohiro Koyama e Masaya Onishi. Pensate che i due allenatori possano ottenere l’ambito oggetto, e perché no a catturare un Volcarona?

Vi lasciamo all’incontro sconvolgente di Pokémon Esplorazioni 79 e al trauma del campione nel primo episodio di Pokémon Evoluzioni, nuova miniserie anime disponibile anche in italiano. Vi ricordiamo infine che sabato 11 settembre 2021 Pokémon Esplorazioni Masters arriva in prima tv italiana.