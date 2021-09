Pokémon Esplorazioni 81: un maniaco a caccia di Pokémon blu!

Questa volta, Ash e Go non saranno coinvolti in una delle battaglie del Torneo Mondiale Pokémon o in qualche ricerca del Progetto Mew, ma bensì in una particolarissima inchiesta sui mostriciattoli di colore blu. Un “maniaco” si aggira per le strade di Kanto, cosa cercherà di fare ai due allenatori protagonisti di Pokémon Esplorazioni?

In seguito alla missione speciale del Progetto Mew di Pokémon Esplorazioni 80, Ash, Go e Chloe verranno avvicinati da una losca figura. Abel, che dalla Regione di Kalos si è spostato a quella di Kanto, è un maniaco dei Pokémon di colore blu, un “BluePokéManiac”, come gli piace definirsi.

Alla vista delle squadre dei protagonisti, Abel impazzisce di gioia. Difatti, Ash e Go posseggono diversi Pokémon di colore blu, come ad esempio Lucario, Inteleon o Heracross. Ma a destare l’attenzione di Abel è il rarissimo esemplare di Voltorb Shiny. A quel punto, la misteriosa new entry invita il trio nel mondo di Bluekatsu, un centro attività per Pokémon di colore blu. Quali sono le sue vere intenzioni? Che sia un complotto del Team Rocket?

A dirigere le animazioni dell’episodio sono Yasushi Tanizawa e Masashi Hioki, mentre lo storyboard e lo screenplay sono responsabilità rispettivamente di Noriaki Saito e Yuka Miyata. E voi avete qualche preferenza sui colori dei Pokémon? Vi lasciamo al dilemma del campione nel primo episodio della nuova miniserie Pokémon Evoluzioni e a una ricetta culinaria Pokémon.