Pokémon Esplorazioni 84, il legame tra Ash e Lucario si evolve

Pokemon Esplorazioni Master ha mostrato quanto il legame tra Ash e Lucario è forte nell'ultimo episodio della serie. Infatti, con quest'ultima iterazione dell'anime, i fan sono stati resi felici poiché è stato dato loro ciò che chiedevano da molto tempo.

I due si sono mostrati molto vicini fin dall'inizio, addirittura ancora quando il piccolo Riolu era all'interno del suo uovo, vedevamo la sua aura risuonare con quella di Ash. Ora che i due si sono preparati a passare al livello successivo con la Mega Evoluzione, questa aura risonante è tornata in gioco per aiutare entrambi a ritrovarsi.

L'ultimo episodio della serie, ha visto Ash e Lucario tentare di raggiungere questo nuovo potere poiché l'allenatore ha bisogno di quante più carte possibili da giocare per salire i ranghi della World Coronation Series. Dirigendosi verso la regione di Kalos e facendosi aiutare da Ornella la capopalestra di tipo lotta di Yantaropoli, i due vanno sull'Isola Mega per cercare la Lucarite.

Quando i due vengono separati, Lucario e Ash finiscono però per entrare in risonanza, l'uno con l'aura dell'altro. Questo si rivelerà essere non solo utile per riuscire a ritrovarsi, ma anche per trovare finalmente la Lucarite di cui hanno tanto bisogno. Potete vedere la scena in fondo all'articolo.

Ma cos'altro succede in questo 84° episodio di Pokémon? L'episodio si apre con Ash e Goh che assistono a una lotta di Ornella, al termine della quale, la capopalestra ricorre alla Mega Evoluzione del suo Lucario. Ash quindi le chiede una mano per poter megaevolvere il suo Lucario.

Si dirigono sulla cima della Torre Maestra dove gli dona un Mega Guanto e una Pietrachiave. Tuttavia manca ancora un oggetto chiave per la megaevoluzione di Lucario: la Lucarite. Per il reperimento di quest'ultima però, Ash deve affrontare un'ultima sfida, oltre a quella che vi abbiamo descritto prima, cioè uno scontro con Cetrillo e il suo Alakazam.

Cetrillo fa megaevolvere Alakazam e mette in difficoltà Lucario. Incoraggiato da Ash, Lucario non si arrende, con un salto raggiunge MegaAlakazam, lo prende per la barba e si dà la spinta per afferrare la Lucarite e mettere fine alla lotta.

Nella sua prossima battaglia nella Classe Ultra, Ash se la vedrà con Bea, e visto quanto è stata dura come avversario la prima volta, avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile se vuole continuare la sua scalata verso la Classe Master. Ma le battaglie non si giocano solo negli stadi, in Pokèmon Esplorazioni 82 la battaglia si sposta in cucina.

I fan più accaniti saranno felici del ritorno di Camilla in Pokèmon Esplorazioni 83.