Pokémon Esplorazioni 84, alla ricerca della Lucarite: Mega Evoluzione in vista?

Dopo essersi battuto con Camilla, la campionessa della Regione di Sinnoh, Ash prosegue la sua strada per scalare i ranghi della top 100 del Pokémon World Championship. Per sperare di accedere ai primi posti della classifica, però, Ash necessita di un nuovo potere. Ecco dunque che le Mega Evoluzioni stanno per fare il loro ritorno.

Con l’intenzione di migliorare ulteriormente la propria formazione, il nuovo obiettivo di Ash, come sempre accompagnato da Go, è quello di cercare una Lucarite, la Mega Pietra necessaria per la Mega Evoluzione di Lucario. Affianco a questo oggetto speciale, però, l’iconico allenatore ha bisogno anche di una Pietrachiave, strumento che riceve dall’amica Ornella, Capopalestra della regione di Kalos.

Avendo ricevuto la Pietrachiave, i due protagonisti si dirigono verso Mega Island, il luogo in cui si nasconde la Lucarite. Ma riusciranno Ash e Lucario a rafforzare il loro legame e ad apprendere la Mega Evoluzione? Se dovessero riuscirci, la strada per la Master Class, la categoria superiore all’Hyper Class in cui attualmente si trova Ash, sarebbe spianata. Difatti, durante i match del torneo l’allenatore ha già dimostrato di saper padroneggiare le Mosse Z della Regione di Alola e la Gigamax di Galar.

L’episodio 84 di Pokémon Esplorazioni vede Atsuhiro Tomioka e Noriaki Saito alla direzione di screenplay e storyboard. Vi lasciamo infine al piano di Ghecis e la storia di N nella quarta puntata di Pokémon Evoluzioni.