Pokémon Esplorazioni accontenta i fan, ecco il grande ritorno di Greninja

Con l'avvicinarsi di aprile, i fan sanno che un grande episodio si sta avvicinando: quello del gran ritorno di Greninja. Ash sta per riunirsi con il suo amico di Kalos, e ora sappiamo qualcosa in più su questo episodio di Pokémon Esplorazioni.

Gli aggiornamenti arrivano sulla scia dei titoli degli ultimi episodi di Pokémon Esplorazioni. I fan hanno appreso che l'episodio 108 è previsto per il 29 aprile, e riunirà Ash e Greninja, ma non saranno soli. La coppia sarà raggiunta da Lucario per una sessione di allenamento speciale. L'episodio 108 si intitolerà "Lucario e Greninja! L'Onda del Destino!".

La nuova opening di Pokémon Esplorazioni aveva già anticipato alcuni grandi ritorni tra cui proprio Greninja. Sapevamo tutti che era solo una questione di tempo prima che il Pokémon si mostrasse, e i fan avevano ragione. Naturalmente, il ritorno di Greninja è un grande evento perché questa accoppiata con Ash è una delle preferite dai fan.

Non solo lo starter di Kalos è incredibilmente potente, ma ha formato un legame molto stretto con Ash durante i loro viaggi. Dopo che Frogadier si è evoluto in Greninja, la forma finale è stata in grado di potenziarsi usando la forza di Ash grazie al Fenomeno del Legame. Quindi, come potete immaginare, i due erano molto uniti.

Da quando ha lasciato Kalos, Ash è rimasto senza Greninja, ma la coppia si riunirà presto. L'allenatore ha passato del tempo recentemente ad allenare Lucario, e il Pokémon sembra condividere con Ash un legame simile a quello che condivideva con Greninja. Quindi, se c'è qualcuno là fuori che può aiutare Ash ad allenare Lucario, di tratta proprio del ranocchio ninja.

Cosa ne pensate del grande ritorno di Greninja? Non vedete l'ora di vedere questo episodio di Pokémon? Oppure non ne potete più del protagonista e pensate che Pokémon sia finalmente pronto a salutare Ash e Pikachu? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.