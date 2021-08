Pokémon: battaglia spettacolare nell'episodio 77, dopo 11 anni torna un rivale di Ash!

Un grande allenatore della regione di Sinnoh è pronto a tornare in scena nell'episodio 77 di Pokémon Esplorazioni, la cui uscita in Giappone è prevista per il prossimo 20 agosto. L'anime del resto non è nuovo a grandi ritorni e sorprese dell'ultimo momento, e questa volta toccherà a un ex rivale di Ash Ketchum, nuovamente pronto allo scontro.

Come potete vedere in calce stiamo parlando di Volkner, alias Corrado, il Capopalestra di Arenipoli introdotto in Pokémon Diamante e Perla. L'allenatore aveva fatto il suo debutto nell'episodio 156 della serie anime, e dopo aver sconfitto Ash una prima volta, era stato battuto grazie alla tenacia di Infernape, che dopo un duro scontro era riuscito a sconfiggere Luxray facendo guadagnare al suo allenatore la Medaglia Faro e l'ingresso alla Lega di Sinnoh.

Corrado tornerà nell'episodio 77 di Pokémon Esplorazioni, intitolato "Battaglia elettromagnetica per l'Hyper Class!", e sfiderà Ash per scalare il ranking della Pokémon World Championship. Vi ricordiamo che il torneo divide le svariate migliaia di concorrenti in quattro fasce: Normal Class (classe iniziale), Super Class (posizioni dal 999° al 100° posto), Hyper Class (dal 99° al 9°) e Master Class (Top 8), e che i migliori otto si sfideranno per il titolo di miglior allenatore del mondo.

Ash e Corrado torneranno dunque a sfidarsi il 20 agosto, in un episodio ricco di emozioni in cui Ash dovrà dimostrare quanta strada ha fatto dall'ultimo incontro. La sinossi al momento non rivela molti dettagli sulla sfida, ma è stato confermato che nell'episodio appariranno Fan Rotom, Luxray ed Electivire per Corrado, e Pikachu, Lucario e Gengar per Ash.

E voi cosa ne dite di questa sfida? Siete interessati? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che in Pokémon Esplorazioni è da poco tornata in scena una storica compagna di viaggio di Ash, e che presto appariranno anche i due Pokémon leggendari di Diamente e Perla.