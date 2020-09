Pokémon Esplorazioni: l'anime cambia slot orario, cosa succede?

Pokémon Esplorazioni sta tentando di rinnovare poco alla volta il franchise, permettendo ad Ash di tornare nelle regioni che lo hanno visto protagonista nelle passate stagioni. Eppure, tra le novità dell'ultima serie televisiva legata ai Pocket Monsters potrebbe spuntare un'ulteriore cambio di rotta.

Ash è finalmente tornato ad Alola, la regione protagonista della passata stagione, ritrovando i personaggi e i Pokémon che hanno caratterizzato la sua precedente avventura. La decisione di traghettare i due protagonisti nelle varie regioni è stato confermato già un anno fa, ancora prima che il primo episodio dell'anime compiesse il suo debutto.

Tra le cose che invece non erano mai cambiate finora vi è lo slot orario. Ciascuna puntata, anche per le passate serie animate, è sempre stata pubblicata di domenica verso le 18 di tardo pomeriggio. Lo slot domenicale, infatti, salvo alcune eccezioni, si è spesso focalizzato su anime per bambini, motivo per cui è sempre stato prediletto uno schema delle puntate in cui la narrazione risultasse auto-conclusiva e di conseguenza più semplice da seguire. Pokémon, che risultava tra queste serie, potrebbe ora cambiare la struttura della storia a favore di puntate più lineari a livello di trama, l'ideale per poter concentrare gli sforzi di produzione anche sulla caratterizzazione dei personaggi.

Ad ogni modo, se i rumor si rivelassero corretti, ogni episodio di Pokémon Esplorazioni, a partire dal 9 ottobre, debutterà in Giappone ogni venerdì alle 18:55 (11:55 in Italia). E voi, invece, cosa ne pensate di questa voce di corridoio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.