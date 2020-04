Pokémon Esplorazioni: l'anime mostrerà altri leggendari? Una locandina sembra confermarlo

La nuova serie dei Pokémon ha già avuto modo di entusiasmare gli appassionati grazie a una produzione appagante a livello visivo e all'introduzione di nuovi personaggi. E tra le novità, ovviamente, non sono mancati compagni di squadra per Ash. Ad ogni modo, una locandina sembra aver svelato alcune nuovi apparizioni di Pokémon Leggendari.

L'universo dei Pocket Monster non è caratterizzato unicamente da compagni d'avventura, ma anche da temibili creature che governano la piramide dei mostriciattoli. Nella nuova serie animata, intitolata per l'occasione "Esplorazioni", abbiamo già assistito a due Leggendari, Mew e Lugia. Una locandina promozionale leakata nelle scorse ore, tuttavia, sembra confermare la futura apparizione di altre creature mistiche.

La key visual in questione, allegata in calce alla notizia, non rivela soltanto Pokémon già incontrati nelle precedenti generazioni, ma persino Rayquaza e Ho-Oh. Attualmente, purtroppo, non è stata rivelata alcuna novità in merito a quando faranno la loro apparizione, in quanto la serie è sospesa a causa del Coronavirus, ma vi terremo aggiornati qualora avessimo maggiori informazioni a riguardo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina, volete rivedere alcuni mostriciattoli? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto. Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che Pokémon Esplorazioni arriverà prossimamente anche in Italia su K2.