Pokémon Esplorazioni: annunciato un episodio speciale, torneranno in scena due leggendari

Il profilo Twitter ufficiale di AniPoké ha annunciato l'arrivo di un episodio speciale di Pokémon Esplorazioni, in cui Ash, Goh e Chloe si ritroveranno faccia a faccia con due incredibili Pokémon Leggendari. La puntata al momento non ha una data d'uscita, ma il canale social ha già svelato i primi dettagli.

In calce potete dare un'occhiata al teaser, in cui viene confermato il ritorno nella serie animata di Palkia e Dialga, i due Pokémon Leggendari di Diamante e Perla. L'anime ha recentemente fatto tornare in azione Lucinda, alias Dawn, la compagna di viaggio di Ash che ha esplorato Sinnoh insieme al protagonista e Brock, quindi lo speciale potrebbe collegarsi a questi ultimi avvenimenti.

AniPoké descrive la puntata come uno "speciale invernale", ma non è chiaro se la stagione di riferimento sia quella reale o quella della serie anime. L'ipotesi più probabile è che l'episodio venga sfruttato per pubblicizzare Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i due nuovi videogiochi in uscita il 19 novembre su Nintendo Switch, quindi è probabile che l'episodio veda la luce questo autunno.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere lo speciale? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Pokémon Esplorazioni è disponibile su Netflix con i primi 48 episodi, anche con il doppiaggio italiano.