Pokémon Esplorazioni: ecco tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Di recente sono trapelate diverse anticipazioni sulle prossime puntate di Pokémon Esploazioni. L'episodio 32 sarà incentrato sul personaggio di Go, e vedrà la partecipazione della misteriosa creatura di seconda generazione, Celebi.

Una caratteristica interessante è la totale assenza di Ash e Pikachu, dal momento che vivremo il racconto dal punto di vista di Go. L'allenatore di Pallet Town ritorna nell'episodio successivo, e insieme al suo compagno di avventure si dirige a un evento di scambio Pokémon.

In questa circostanza, un allenatore proporrà a Go il suo Pinsir in cambio della sua ultima cattura, la cui identità rimane al momento ignota. Nell'episodio 34 il racconto si fa più movimentato, presentando lo scontro tra Ash e Bea, la Capopalestra di tipo lotta della regione di Galar.

La sinossi ci rivela che lo scontro non vedrà Ash come vincitore. Concludendo, la puntata numero 35 sarà incentrata su Pikachu. Go infatti, intrigato dal rapporto tra Ash e il roditore elettrico, decide di volerne uno tutto per sé, e comincia la propria ricerca della creatura tascabile.

Le anticipazioni ci fanno intendere che l'allenatore avrà successo nella cattura, e i fan sperano che il suo esemplare di Pikachu possa essere di tipo femmina per diversificarsi da quello di Ash.

Il sesto e ultimo mostriciattolo di Ash sarà un Pokémon Leggendario? L'episodio numero 30 di Pokémon Esplorazioni ha citato una scena storica dell'anime originale.