Pokémon Esplorazioni arriva in Italia, svelata la data di uscita ufficiale

Come anticipatovi lo scorso aprile, Pokémon Esplorazioni è pronto a sbarcare in Italia, e poche ore fa è stato finalmente confermato il giorno di uscita del primo episodio. Pokémon Esplorazioni debutterà sabato 29 agosto 2020 alle ore 9:00 su K2, e andrà in replica il giorno successivo alle 7:05, sullo stesso canale.

La nuova serie, ventitreesima totale, racconta le avventure di Ash Ketchum e Go ed è attualmente in corso in Giappone e negli Stati Uniti. In Italia è stata confermata anche la distribuzione Netflix, ma al momento non sono stati rivelati dettagli riguardo il possibile periodo d'uscita.

K2 distribuirà dunque gli episodi settimanalmente, con una nuova puntata ogni sabato. Vi ricordiamo che l'emittente si trova sul canale 41 del digitale terrestre e 626 di Sky. Non è stato ancora confermato, ma gli episodi saranno sicuramente doppiati in italiano.

In Pokémon Esplorazioni, Ash Ketchum viaggerà per la prima volta con un solo compagno d'avventura, il giovane Go. A differenza delle serie precedenti il duo visiterà diverse regioni, tra cui la nuova Galar, in cui il protagonista deciderà di sfidare il campione Dandel e partecipare al Pokémon World Championship.

