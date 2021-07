Pokémon Esplorazioni sbarca su Netflix, i primi 48 episodi sono disponibili in italiano

Netflix Italia ha finalmente aggiunto al catalogo la prima stagione di Pokémon Esplorazioni, composta da ben 48 episodi disponibili anche con il doppiaggio italiano. L'annuncio dell'arrivo dell'anime su Netflix risale addirittura ad aprile 2020, e oggi, dopo una lunga attesa, tutti i fan italiani possono recuperare la prima parte delle avventure di Ash e Go.

Pokémon Esplorazioni è la settima serie Pokémon, e si distingue dalle precedenti iterazioni a causa del suo peculiare approccio narrativo, che vede i due allenatori muoversi in diversi territori del mondo Pokémon, da Kanto a a Galar, passando per Johto, Hoenn, Alola e tante altre regioni. Questo implica ovviamente una presenza massiccia di creature, da quelle classiche fino a quelle più recenti, introdotte in Pokémon Spada e Scudo.

L'anime è in onda in Giappone dal 17 novembre 2019, ed è arrivato in Italia nell'estate del 2020, in esclusiva sul canale tv K2. Netflix aveva annunciato l'acquisizione dei diritti più o meno nello stesso periodo, e ora ha finalmente pubblicato l'intera prima stagione in una volta sola. Nel momento della stesura dell'articolo, in Giappone l'anime ha trasmesso l'episodio 72, quindi ci sarà da attendere un bel po' prima dell'arrivo dei prossimi episodi in italiano.

E voi cosa ne dite? Siete contenti? Fateci sapere se recupererete l'anime lasciando un commento nel riquadro sottostante!