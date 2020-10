Pokémon Esplorazioni: Arriva il Re del Tuono, obiettivo 'cattura il Leggendario'

Com'era stato preannunciato qualche settimana fa, un Leggendario sta per fare il suo ritorno nei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni. La missione sembra assai complessa, ma riusciranno i protagonisti a compiere l'impresa di catturare uno dei mostriciattoli più potenti del franchise? Ecco i dettagli della nuova puntata.

In realtà, già la nuova sigla di apertura aveva anticipato il ritorno di Zapdos, Moltres e Articuno, tuttavia nessuno poteva aspettarsi che uno dei protagonisti sarebbe riuscito a catturare uno dei tre Pokémon Leggendari. Nelle ultime settimane, infatti, diversi indizi hanno iniziato a confermare la possibilità che Go riesca effettivamente a catturare Zapdos. Ad ogni modo, in attesa di conoscere i contenuti dell'episodio 41, scopriamo la sinossi della nuova puntata:

"È una bella giornata e Ash e gli altri ne stanno approfittando per rilassarsi ai Laboratori Sakuragi con una deliziosa granita quando, improvvisamente, una tempesta di lampi di avvicina pericolosamente. Percepita la presenza di energia biologica, i presenti comprendono che la misteriosa creatura possa essere il pokémon leggendario di tipo elettro. Mentre l'area intorno ai laboratori Sakuragi continua a perdere energia, Go ha un'idea. Mentre si dirigono al cuore della tempesta si imbattono contro Zapdos e iniziano subito una battaglia. Tuttavia, quest'ultimo si rivela troppo potente per entrambi. Nonostante ciò, i due non demordono e iniziano la battaglia insieme all'aiuto di alcuni "inaspettati" aiutanti."

E voi, invece, cosa ne pensate della sinossi dell'episodio 40? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.